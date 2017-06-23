 Yeniden Gunnarsson – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Yeniden Gunnarsson

    Yeniden Gunnarsson
    Rizespor transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Karadeniz ekibiyle yola devam kararı alan Hikmet Karaman'n, imza sonrası soluğu İngiltere'de aldığı öğrenildi. Karaman'ın ilk olarak gecen sezon son anda Rizespor'a transferi gerçekleşmeyen İzlanda Milli takım orta saha oyuncusu Aron Gunnarson ile bir araya geldiği belirtiliyor. Karaman, 10 numaralı oyuncu için tam yetki aldı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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