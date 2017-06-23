Yeniden Gunnarsson
Rizespor transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Karadeniz ekibiyle yola devam kararı alan Hikmet Karaman'n, imza sonrası soluğu İngiltere'de aldığı öğrenildi. Karaman'ın ilk olarak gecen sezon son anda Rizespor'a transferi gerçekleşmeyen İzlanda Milli takım orta saha oyuncusu Aron Gunnarson ile bir araya geldiği belirtiliyor. Karaman, 10 numaralı oyuncu için tam yetki aldı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Yeniden Gunnarsson haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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