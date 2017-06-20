 ‘Dersler çıkardık’ – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ‘Dersler çıkardık’

    ‘Dersler çıkardık’
    Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek 'un yoluna teknik direktör ile devam edeceği bildirildi. Karaman ise taraftarlara seslenerek, "Geçtiğimiz yıldan dersler aldık. Bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkmak için savaşacağız. Tek isteğim taraftarımızın bize destek olması" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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