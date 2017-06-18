Rizespor, Hikmet Karaman kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un yoluna teknik direktör Hikmet Karaman ile devam edeceği bildirildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'den düşmenin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'umuz mevcut teknik kadrosunu koruyarak bütün gücü ile Süper Lig'e tekrar geri dönmenin çalışmalarına başlamış bulunuyor. 3 Temmuz'da Rize'de toplanacak yeşil-mavili ekibimiz yeni sezona başlangıç yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Metin Kalkavan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın katılımıyla kamuoyuna daha detaylı bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:38
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Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
Toplam 8
Yorum
marjinal bjk Lig sallanmaz sallanan siz olursunuz sende bilmeden iyi sallamışsın hani !
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Acımayacak!
Toplam 6
Yorum
ejderın golgesı ınanın şaşıyorum agzı olan konusuyo..kardesım adam neyapsınnn..kosmayana mucadele etmeyene motormu taksın..hemen kotu hoca...gorucez busenee
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Aslan Clichy
Toplam 22
Yorum
Mustafa Son olarak da bilinir bu transfer yalan cçünkü maliyet çok yüksek Fenerbahçe ne den vaz geçti hasan sözleşmeyyaptı çıkış yok tu
Rizespor, Hikmet Karaman kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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