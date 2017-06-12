Rizespor: "Duruşumuzda değişiklik olmamıştır"

Trabzonspor'un Bursaspor'a sahasında 2-1 mağlup olması neticesinde evinde Aytemiz alanyaspor'u mağlup etmesine rağmen Süper lig'den düşmekten kurtulamayan ve bu maç sonrasında gerilen ÇAYKUR Rizespor-Trabzonspor ilişkilerinde değişen yeni bir durumun olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili ÇAYKUR Rizespor tarafından yapılan yazılı açıklamada "Trabzon ile Rize coğrafik olarak birbiri ile komşu iki Karadeniz şehridir. İki şehrin halkı da birbirine düşman değil, bilakis komşuluk ilişkileri ve Karadeniz insanının doğasından gelen içtenliği ile karşılıklı olarak irtibat halindedir. Sportif alandaki gelişmelerin, iki şehir halkını karşı karşıya getirmesine müsaade edilmemelidir. Trabzonspor başkanının en son açıklamasında samimi ve içten olduğuna inanmak istediğimizi belirtmek isteriz ama öncelikle bilinmelidir ki; Çaykur Rizespor olarak, sezon sonunda yaşananlarla ilgili duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.



Bazı basın organlarında TFF Başkanı Demirören'in "Sizleri toplantı sonunda sahneye davet edelim ve orada tüm kamuoyu önünde el sıkışın" şeklinde bir teklifin yer aldığı vurgulanan açıklamada "TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in her iki kulüp başkanını bir araya getirerek mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik çabalarının iyi niyet çerçevesinde olduğu hiç kimse tarafından gözardı edilemez. Bu teklif Trabzonsporlu yöneticiler tarafından kabul görmüş olsa da, Başkanımız Metin Kalkavan ve yöneticimiz Aykut Ferah tarafından kabul edilmemiştir. Ayrıca; bahse konu üçlü fotoğrafın haricinde, toplantı sonrasında yöneticilerimiz, Trabzonspor'lu yöneticilerle karşılıklı bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz tarafından, konu ile ilgili olarak düşüncelerimiz ve tespitlerimiz detaylı olarak kendilerine aktarılmıştır ve gerekenlerin yapılması konusundaki beklentilerimiz kendilerine iletilmiştir. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kulübümüzün kurumsal yapısı gereği olarak faaliyetlerine de devam etmektedirler. Zaman zaman çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmektedirler. Ancak, yapılan her görüşme içeriğinin de kamuoyuna açıklanması beklenemez. Yönetim kurulumuz gerekli bilgileri, gerekli zamanda açıklayacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı.