Rizespor: "Duruşumuzda değişiklik olmamıştır"
Trabzonspor'un Bursaspor'a sahasında 2-1 mağlup olması neticesinde evinde Aytemiz alanyaspor'u mağlup etmesine rağmen Süper lig'den düşmekten kurtulamayan ve bu maç sonrasında gerilen ÇAYKUR Rizespor-Trabzonspor ilişkilerinde değişen yeni bir durumun olmadığı belirtildi.
Bazı basın organlarında TFF Başkanı Demirören'in "Sizleri toplantı sonunda sahneye davet edelim ve orada tüm kamuoyu önünde el sıkışın" şeklinde bir teklifin yer aldığı vurgulanan açıklamada "TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in her iki kulüp başkanını bir araya getirerek mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik çabalarının iyi niyet çerçevesinde olduğu hiç kimse tarafından gözardı edilemez. Bu teklif Trabzonsporlu yöneticiler tarafından kabul görmüş olsa da, Başkanımız Metin Kalkavan ve yöneticimiz Aykut Ferah tarafından kabul edilmemiştir. Ayrıca; bahse konu üçlü fotoğrafın haricinde, toplantı sonrasında yöneticilerimiz, Trabzonspor'lu yöneticilerle karşılıklı bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz tarafından, konu ile ilgili olarak düşüncelerimiz ve tespitlerimiz detaylı olarak kendilerine aktarılmıştır ve gerekenlerin yapılması konusundaki beklentilerimiz kendilerine iletilmiştir. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kulübümüzün kurumsal yapısı gereği olarak faaliyetlerine de devam etmektedirler. Zaman zaman çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmektedirler. Ancak, yapılan her görüşme içeriğinin de kamuoyuna açıklanması beklenemez. Yönetim kurulumuz gerekli bilgileri, gerekli zamanda açıklayacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:57
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
Aaaaaa Aaaaa çok sasirdim surpriz oldu haftalardir bilinen bir sey Lyon kovdu baska kimse istemedi zaten mecburen emekliler takimina geldi huzur ev
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
MNK BOŞ YORUMLARINIZI LİG BASLASIN ONDAN SONRA YAPIN BI GÖRELİM BAKALIM NASIL ADAM HEPINIZ KARALAMA POLİTİKASNDASINIZ.IYIKI ALMISIZ DEMEYN SNRA
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Kameni önde
Toplam 7
Yorum
Fsb Bu adam33 yaşında alınıyorsa o yönetim kesinlikle haindir kim ne derse desin
Rizespor: "Duruşumuzda değişiklik olmamıştır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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