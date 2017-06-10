 Rize’de taraftar tepkili – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Rize’de taraftar tepkili

    Rize’de taraftar tepkili
    'un 3 büyük taraftar grubu olan Mekansızlar, Rotasızlar ve Sosyete isimli taraftar grupları, birer açıklama yaparak kulübün Süper Lig'den düşmesi nedeniyle yönetime tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar, "Bu yönetim bizi küme düşürmüştür. Gitmelerini istiyorduk ve gidecekler" diye konuştu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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