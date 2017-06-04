Rize'de büyük hüzün

Çaykur Rizespor’un tek golünü 45. dakikada penaltıdan Süleyman Koç kaydetti. Bursaspor’un Trabzonspor deplasmanında kazanmasının ardından Çaykur Rizespor, kazanmasına rağmen 36 puanla küme düştü...

Süper Lig'in 34. haftası büyük heyecana sahne oldu. Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen, Trabzon'dan gelen Bursaspor'un galibiyet haberi Rize Stadı'nı adeta yasa boğdu. Karşılaşmaya Karadeniz ekibi çok hızlı ve baskılı başladı. 3. dakikada Süleyman Koç'un soldan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Edomwonyi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda, yerden seken top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Rizespor aradığı gole ise 45. dakikada ulaştı. Bu dakikada Kweuke, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca, hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Süleyman Koç'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden filelere gitti: 1-0. İkinci yarıda kontrollü oynayan ve rakibin kalesine gelmesine izin vermeyen Çaykur Rizespor üç puanın sahıbı oldu. Bursaspor'un Trabzonspor deplasmanında kazanmasının ardından Çaykur Rizespor, kazanmasına rağmen 36 puanla küme düştü. Alanyaspor ise 40 puanla sezonu noktaladı. Maçtan sonra Rizesporlu oyuncular adeta yıkıldı. Saha ortasında büyük üzüntü yaşayan takımı, Hikmet Karaman teselli etti.



LİGDEN DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM

Karadeniz'de heyecan fırtınası vardı. Alanyaspor'u yenen Rizespor, Trabzon'dan gelecek, Bursaspor'un puan kaybını bekledi. Ancak umduğunu bulamayınca lige veda etti. Alanyaspor'u, Süleyman Koç'un 45. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, istediği haberi alamayınca Adana ve G.Antep'ten sonra TFF 1. Lig'e düşen üçüncü takım oldu.



13 PUAN YETMEDİ

Çaykur Rizespor ligin bitimine 7 hafta kala kümede kalma konusunda Kayserispor ile çekişiyordu. Karadeniz ekibi kalan dönemde oynanan 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alıp 13 puan toplarken bu dönemde ligde kalmak için umutlanmıştı. Alanya galibiyetine rağmen takımın küme düşmesi yönetimi yıktı.



RİZE TARAFTARI YIKILDI

Takımlarının küme düşmesi Çaykur Rizespor taraftarını yasa boğdu. Uzun süre stattan çıkmayan taraftarların çoğunun ağladığı görüldü. Stat dışında da büyük bir üzüntü hakimdi. Hafta boyunca takıma destek olan Rizesporlular evlerine üzüntüyle gitti.Bir kısım taraftarlar ise yönetimi protesto etti.



?KWEUKE 14 GOL KAYDETTİ

Leonard Kweuke bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 14 gole imza attı. Takımın en golcü oyuncusu olan Kamerunlu golcü her sezon çift haneli gol sayılarına (11, 12, 10, 14) ulaştı. Rizespor'un golcüsü Kweuke Süper Lig kariyeri boyunca ise 47 gol kaydetti.



RİZE GERİ GELECEK

Çaykur Rizesporlu Jakob Jantscher, Alanyaspor'u 1-0 yendikleri ancak lige veda ettikleri maçın ardından "Bizim için de, kulüp için de, taraftarımız için de zor gün. Son haftalarda bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum ama yeterli olmadı. Şimdi 2. Lig'de oynayacağız. Taraftarımız inanlmazdı. Bizim için müthiş destek gösterdiler. Gelecek sezon geri gelmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.