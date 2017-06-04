Rize'de büyük hüzün
Çaykur Rizespor’un tek golünü 45. dakikada penaltıdan Süleyman Koç kaydetti. Bursaspor’un Trabzonspor deplasmanında kazanmasının ardından Çaykur Rizespor, kazanmasına rağmen 36 puanla küme düştü...
LİGDEN DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM
Karadeniz'de heyecan fırtınası vardı. Alanyaspor'u yenen Rizespor, Trabzon'dan gelecek, Bursaspor'un puan kaybını bekledi. Ancak umduğunu bulamayınca lige veda etti. Alanyaspor'u, Süleyman Koç'un 45. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, istediği haberi alamayınca Adana ve G.Antep'ten sonra TFF 1. Lig'e düşen üçüncü takım oldu.
13 PUAN YETMEDİ
Çaykur Rizespor ligin bitimine 7 hafta kala kümede kalma konusunda Kayserispor ile çekişiyordu. Karadeniz ekibi kalan dönemde oynanan 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alıp 13 puan toplarken bu dönemde ligde kalmak için umutlanmıştı. Alanya galibiyetine rağmen takımın küme düşmesi yönetimi yıktı.
RİZE TARAFTARI YIKILDI
Takımlarının küme düşmesi Çaykur Rizespor taraftarını yasa boğdu. Uzun süre stattan çıkmayan taraftarların çoğunun ağladığı görüldü. Stat dışında da büyük bir üzüntü hakimdi. Hafta boyunca takıma destek olan Rizesporlular evlerine üzüntüyle gitti.Bir kısım taraftarlar ise yönetimi protesto etti.
?KWEUKE 14 GOL KAYDETTİ
Leonard Kweuke bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 14 gole imza attı. Takımın en golcü oyuncusu olan Kamerunlu golcü her sezon çift haneli gol sayılarına (11, 12, 10, 14) ulaştı. Rizespor'un golcüsü Kweuke Süper Lig kariyeri boyunca ise 47 gol kaydetti.
RİZE GERİ GELECEK
Çaykur Rizesporlu Jakob Jantscher, Alanyaspor'u 1-0 yendikleri ancak lige veda ettikleri maçın ardından "Bizim için de, kulüp için de, taraftarımız için de zor gün. Son haftalarda bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum ama yeterli olmadı. Şimdi 2. Lig'de oynayacağız. Taraftarımız inanlmazdı. Bizim için müthiş destek gösterdiler. Gelecek sezon geri gelmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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