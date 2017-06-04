Rize bunu 100 yıl unutmaz
Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, “Rize halkı, Trabzonspor’un yaptığını unutmaz. 100 yıl geçse bile bu şehir bunu unutmaz. Trabzon ve Rize arasında dostluk olsun diye uğraştım ama artık sona ermiştir” dedi
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:08
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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