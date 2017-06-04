 Rize bunu 100 yıl unutmaz – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Rize bunu 100 yıl unutmaz

    Rize bunu 100 yıl unutmaz

    Çaykur Rizespor Başkanı , “Rize halkı, Trabzonspor’un yaptığını unutmaz. 100 yıl geçse bile bu şehir bunu unutmaz. Trabzon ve Rize arasında dostluk olsun diye uğraştım ama artık sona ermiştir” dedi

    Çaykur Rizespor Başkanı , Alanyaspor'u yenmelerine rağmen küme düşmeleriyle ilgili olarak, "Rize halkı Trabzon'un yaptığını unutmaz. 100 yıl bile geçse bu şehir bunu unutmaz, daha önce de yaptılar! Trabzon ve Rize arasında dostluk oluşsun diye çok uğraştım ama bugün artık sona erdi" diye konuştu. Kalkavan, Rizespor'un dürüstçe oynayıp, Alanyaspor'u yendiğini belirterek, "Ancak beklediğimiz sonuç gelmedi. Hayal kırıklığı oldu. Rize halkı neyin ne olduğunu iyi biliyor. Trabzon'dan daha iyi bir sonuç bekliyorduk açıkçası" dedi. Rizesporlu yöneticiler de maç sonrası çok üzgündü. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Çaykur Rizespor'un ligden düşmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Trabzonspor'a tepki gösterdi. Kasap, Twitter'dan şunları yazdı: Trabzonspor bir kerede yanılt bizi...
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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