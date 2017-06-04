 Nasıl düştüğün önemli – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Nasıl düştüğün önemli

    Nasıl düştüğün önemli

    Rize’nin hocası , “Trabzon, Kayseri ile Bursa’ya sahasında yenildi. Fazla söze gerek yok” dedi

    Aytemiz Alanyaspor'u yenmesine rağmen Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü , karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman "Küme düşmek gerçekten trajik. Bir de nasıl düştüğün var, o da önemli. Bugünkü maç için oyuncularımızı kutluyorum. 1-0'ı korumasını bildik. Bunu yaparken de kulağımız diğer maçtaydı. 36 puan aldık. Aslında oynadığımız maçlara bakarsak bunu 40-42 yapabilirdik. Üzerimizde takımlar 38 puanlı; Bursaspor ve Kayserispor. Trabzonspor'u Trabzon'da yendiler. Bugünü, bu şehir unutmaz. Bunu parantez içinde söyleyeyim, fazla da konuşmak istemiyorum" dedi. Karaman, Alanya maçına stresli çıktıklarını ancak golü bulduktan sonra rahatladıklarını belirterek, "Kritik bir mücadele oldu. Skoru korumasını bildik" dedi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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