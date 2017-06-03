Spor Toto Süper Lig’in 34. Hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u penaltı golüyle 1-0 mağlup etse de Bursaspor’un Trabzonspor’u mağlup etmesinden dolayı küme düşen son takım oldu.

Karşılaşmanın ardından basına açıklama yapan ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçın sonu ve diğer maçın sonu maalesef bizim konum itibariyle 36 puan almamıza rağmen alt kümeye yolladı. Bu kadar eksiğimiz olmasına 36 puan alan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Net bir cümle söylemek yeterli, bu şehir bu günü unutmaz" ifadelerini kullandı.



Alanyaspor Cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise, "Rizespor'u rekabetinden ötürü tebrik ediyorum. Ligden düştüğü için de ayrıca üzgünüm. Ümit ediyorum seneye, en kısa sürede Süper Lig'e dönüş yaparlar. Bugün bizim takımımız çok dürüst bir maç sergiledi. Biliyorsunuz maç Rize ve Bursa açısından çok önemli bir maçtı. Dürüstçe bir oyun sergiledik sadece gol atamadık" şeklinde konuştu.