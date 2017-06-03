"Bu şehir bu günü unutmaz"
Spor Toto Süper Lig’in 34. Hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u penaltı golüyle 1-0 mağlup etse de Bursaspor’un Trabzonspor’u mağlup etmesinden dolayı küme düşen son takım oldu.
Alanyaspor Cephesi
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise, "Rizespor'u rekabetinden ötürü tebrik ediyorum. Ligden düştüğü için de ayrıca üzgünüm. Ümit ediyorum seneye, en kısa sürede Süper Lig'e dönüş yaparlar. Bugün bizim takımımız çok dürüst bir maç sergiledi. Biliyorsunuz maç Rize ve Bursa açısından çok önemli bir maçtı. Dürüstçe bir oyun sergiledik sadece gol atamadık" şeklinde konuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:55
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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