Çaykur Rizespor'a destek yürüyüşü

Memişağa Parkı'nda toplanan bir grup, yarın oynanacak olan karşılaşması öncesi takımlarına destek olmak amacıyla 'sensiz olmaz haydi maça' pankartıyla Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Yoldan geçen vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Cumhuriyet Caddesinden devam ederek tekrar Memişağa Parkı'nda sona erdi.



Gruptaki taraftarlar, 'yeşil-mavi en büyük Çaykur Rizespor', 'Çaykur Rizespor sen çok yaşa canım feda olsun sana' ve 'hiç bir şeye değişilmez senin sevgin bambaşka' şeklinde sloganlar attı.



Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize'nin hakkının düşmek olmadığını belirterek, "Bunu herkes biliyor. Yarın oynayacağımız maçı alacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Vekili Halim Mete ise yarın oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini ve bu maçın kendilerin kurtuluş maçı olarak gördüklerini belirti.



Destek yürüyüşüne, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Ofluoğlu, Saffet Mete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.