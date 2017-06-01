Rizespor ligde kalacak

Ç.Rizespor ile Bursaspor'dan biri gelecek yıl Süper Lig'de olmayacak. Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Hikmet Karaman kritik Alanya maçı öncesi hem iddialı hem umutlu konuştu. Karaman "Ligde kalmak istiyoruz. Şimdi önümüzde tek bir maç kaldı. O maçı da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlanacağız. Tabii iş sadece bizim kazanmamızla bitmiyor. Bursaspor da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Ancak biz o konulara girmiyoruz" ifadelerini kullandı.



'Kendi işimize bakıyoruz'

Çaykur Rizespor'un yıldız ismi Oğulcan Çağlayan ilk iş olarak kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini söyledi. Oğulcan "Kendi sahamızdaki maçı kazanamazsak rakiplerin ne yaptığının bir önemi kalmıyor. 'Bu maçı nasıl kazanırız' diye düşünüyoruz. O doğrultuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.