Rizespor ligde kalacak
'Kendi işimize bakıyoruz'
Çaykur Rizespor'un yıldız ismi Oğulcan Çağlayan ilk iş olarak kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini söyledi. Oğulcan "Kendi sahamızdaki maçı kazanamazsak rakiplerin ne yaptığının bir önemi kalmıyor. 'Bu maçı nasıl kazanırız' diye düşünüyoruz. O doğrultuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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