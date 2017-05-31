Rizespor, Alanyaspor'a hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Futbolcular Süleyman Koç ve Kweuke takımdan ayrı çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Dhurgham İsmail ve Mohamed Ali Yakoubi antrenmana katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:43
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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