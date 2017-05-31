 Rizespor, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Rizespor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    Rizespor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Futbolcular Süleyman Koç ve Kweuke takımdan ayrı çalıştı.

    Sakatlıkları bulunan Dhurgham İsmail ve Mohamed Ali Yakoubi antrenmana katılmadı.

    Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:43
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