"Kümede kalmak için tek maçımız kaldı"

Ligin son haftasında Aytemiz Alanyaspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Hikmet Karaman, ligde 5 hafta önce kalan tüm maçlarını kazanma hedefi koyduklarını hatırlatırken şunları söyledi:

"Koyduğumuz bu hedef doğrultusunda karşılaştığımız zorlu maçları kazandık. Şimdi önümüzde tek bir maç kaldı. O maçı da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak bu maça da böyle hazırlanacağız. Hafta sonu rakibimiz karşısında 3 puanı alıp işimize bakacağız."

Teknik Direktör Karaman, rakipleri Bursaspor'un Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin soruyu ise sadece, "O konulara girmiyoruz" cevabını verdi.

OĞULCAN: BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ

Çaykur Rizesporlu Oğulcan'da rakipten çok kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu belirterek, "Kendi sahamızdaki maçı kazanamazsak rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Aytemiz Alanyaspor maçında en iyi şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanarak Trabzonspor-Bursaspor maçının sonucunu bekleyeceğiz. Öncelikle hedefimiz kazanmak. Tek konsantre olduğumuz Aytemiz Alanyaspor maçı. Bu maçı nasıl kazanırız diye düşünüyoruz. O doğrultuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürüyor. Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Ümit Kurt takımdan ayrı çalıştı, sakatlığı bulunan Ali Yakoubi ve İsmael idmana katılmadı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan idman ilk 20 dakikasının ardından basına kapatıldı.

BURSASPOR'LA ÇEKİŞİYORLAR

Ligin son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'la oynarken 2 puan üzerinde olan Bursaspor ise sezonun son maçını ligde en az yendiği takımlar arasında yer alan Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak. İki takım maçı kazanması veya berabere kalması halinde Çaykur Rizespor lige veda edecek. Bursaspor'un yenilmesi, Çaykur Rizespor'un berabere kalması halinde yine Çaykur Rizespor küme düşecek. Çaykur Rizespor'un kazanması durumunda Bursaspor'un yenilmesi veya berabere kalması halinde lige veda edecek 3'üncü takım Bursaspor olacak.