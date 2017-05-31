Bursaspor'la ligde kalma mücadelesi veren ve kaderini belirleyecek karşılaşmada Alanyaspor'u konuk edecek Ç.Rizespor'da heyecan zirve yaptı. Yönetici Aykut Ferah, "Zor bir süreçten geçmesine rağmen son haftalarda takımımız büyük bir özveri ve gayret ortaya koydu. Ligde şu anda farklı bir duruma geldik" dedi.