Rizespor ayakta

Karadeniz ekibi, ligin son haftasında Alanyaspor’u yenerek kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Karaman, “Ligde kalacağız” diye konuştu

Süper Lig'de Rizespor'la Bursaspor arasındaki kümede kalma yarışı bir kez daha sonuçlanmadı ve düğümün çözülmesi son haftaya kaldı. Gençlerbirliği karşısında evinde 2-1'lik sonuçla maçı kaybeden ve 35 puanda kalan Bursa ligde kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı. Rizespor ise Ankara'da Osmanlıspor'u 1-0'dan geri dönüp 1-2 mağlup ederek 33 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Tek düşüncemiz Alanyaspor'u yenmek ve ligde tutunmak" dedi. Öte yandan tüm şehir hafta sonunu bekliyor.