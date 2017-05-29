Rizespor'de Alanya mesaisi başladı
Bursaspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor, ligin son haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Özgür Çek: "Alanya maçını kazanıp, rakibi takip edeceğiz"
Çaykur Rizespor'un önemli isimlerinden olan Özgür Çek, yaptığı açıklamada çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Önümüzdeki maç bizler için çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanıp rakibimizin durumunu takip edeceğiz. Bu hafta ligdeki konumumuz belli olacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. İşimiz zor alacak ama kendi seyircimiz önünde oynayacağımız için avantajlıyız" ifadelerini kullandı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:03
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Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı
Toplam 22
Yorum
Bjk Tabi sizinde 15 16 puanınız çalındı! Yoksa kesin şampiyon olurdunuz.
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Devler Ligi'nde de Efendi Beşiktaş
Toplam 15
Yorum
can bence birlik olmalıyız ş.liginde 3 takım katılmak için rus ve ukrayna takımlarından neyimiz eksik bırakın saçma polemikleri..ülke puanı önem
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Devir Beşiktaş'ın devri
Toplam 1
Yorum
kosovali keske pastanin ustunde yeter demiroren yeter yazsa
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