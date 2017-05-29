Rizespor'de Alanya mesaisi başladı

Bursaspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor, ligin son haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Yeşil-mavili ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Özgür Çek: "Alanya maçını kazanıp, rakibi takip edeceğiz"

Çaykur Rizespor'un önemli isimlerinden olan Özgür Çek, yaptığı açıklamada çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Önümüzdeki maç bizler için çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanıp rakibimizin durumunu takip edeceğiz. Bu hafta ligdeki konumumuz belli olacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. İşimiz zor alacak ama kendi seyircimiz önünde oynayacağımız için avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

