 Mucizeye 1 kaldı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Mucizeye 1 kaldı

    Mucizeye 1 kaldı

    Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala oynanan kader maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Osmanlıspor'u Petrucci (42) ve Kweuke (52)'nin golleriyle 2-1 mağlup etti

    Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda konuk olduğu Osmanlıspor karşısında 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı ve ligde kalma ümitlerini son haftaya taşıdı. Çaykur Rizespor'a kritik galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Davide Petrucci ve 52. dakikada Leonard Kweuke kaydetti. 1-0 öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Osmanlıspor'un tek golünü 7. dakikada Adam Maher attı.

    33 PUANA ÇIKTI
    Çaykur Rizespor, üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 33'e çıkarttı ve Bursaspor ile puan farkını bir maça indirdi. Osmanlıspor ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 13. sırada kaldı. Ankara'da maçın bitmesi ve Bursaspor'un son dakikada yediği golün ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman sevinç gözyaşlarını tutamadı. Bursaspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesinin ardından haftaya iki takımın oynayacağı maçlar küme düşecek son takımı belirleyecek. Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

    GÖZLER ALANYA MAÇINDA
    Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Osmanlıspor karşısında 1-0 geriye düşse de 2-1 kazanması bildi ve Bursaspor'un da puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Bursaspor'un 3 puan gerisinde olan Karadeniz ekibi son hafta Alanya'yı yener Bursa da deplasmanda Trabzonspor'u yenemezse ligde kalacak.

    İŞTE SON HAFTA OLASILIKLARI
    Bursa, Trabzon'u yenerse Rize küme düşer.
    Rizespor, Alanya'yı yener, Bursa kazanamazsa düşer.
    Rizespor Alanya ile berabere kalır ya da yenilirse küme düşer.
    İki takım da kazanırsa Rizespor küme düşer

    KARAMAN: İNANCIMIZ TAM
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. Galibiyeti elde ettik. Bursa'dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık" dedi. Deneyimli teknik adam son haftanın çok heyecanlı geçeceğini ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

    BİZİM TAKIM LİGİ BİTİRMİŞ
    Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımı maçlara konsantre etmekte zorlandıklarını söyledi. Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında iç sahada galibiyet alamadıklarını belirterek, "Buna çok üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ligde kaldığımız gün, takım ligi bitirdi. Bizler de çok fazla yüklenemiyoruz. Onları da anlıyoruz. Rizespor maçı hak etti" dedi.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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