Karaman: 'Bursa'dan gelen haber...'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. Galibiyeti elde ettik. Bursa’dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık” dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:47
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Toplam 1
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Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
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Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Toplam 2
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aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
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