Karaman: 'Bursa'dan gelen haber...'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. Galibiyeti elde ettik. Bursa’dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık” dedi.

Bursaspor'un Gençlerbirliği'ne yenilmesi üzerine Osmanlıspor'u 2-1'lik skorla yenerek altın değerinde bir 3 puan alan ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Maçın ilk 5 dakikasında öne geçebilirdik ama daha sonra 1-0 mağlup duruma düştük. Ondan sonraki bölümlerde de 2-3 tane rakibimiz net pozisyonu var, direkten dönen topları var. Takım halinde oyun disiplinini kaybettiğimiz anlar vardı. Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. İçeri 1-1 girdik. İkinci yarıya başlarken değişiklik yaptık. Bu takıma olumlu yansıdı. Galibiyet durumunu elde ettik. Bursa'dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık" şeklinde konuştu.