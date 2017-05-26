 Rizespor hazırlığı – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Rizespor hazırlığı

    Rizespor hazırlığı
    Osmanlıspor evinde yapacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Bayır, Aykut Demir, Mehmet Güven, Tiago Pinto, Erdal Kılıçaslan, Hakan Arıkan, Koray Altınay ve Musa Çağıran, idmana çıkmadı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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