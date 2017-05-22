Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 26 Mayıs Cuma günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.
Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı. Karaman, çalışma öncesi taktik tahtası önünde futbolcuları toplayarak bir süre yapmalarını istediği gerektiği konularda bilgi verdi. Basına kapalı bölümde uygulamalı taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Tuszynski idmanda yer almadı.
Yeşil-mavili ekip, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:01
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 14
Yorum
Alemdar Türk olmayabilirler ama Türkiyeyi cok iyi temsil ediyorlar
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 14
Yorum
Alemdar Kiskananlar catlasin
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Fırtına'nın büyüsü bozuldu
Toplam 4
Yorum
Yatko Bu isler buyu muyulen olmuyor, futboldan anlayan antronerlen oluyor.
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