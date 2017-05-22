 Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 26 Mayıs Cuma günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.

    Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı. Karaman, çalışma öncesi taktik tahtası önünde futbolcuları toplayarak bir süre yapmalarını istediği gerektiği konularda bilgi verdi. Basına kapalı bölümde uygulamalı taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

    Sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Tuszynski idmanda yer almadı.

    Yeşil-mavili ekip, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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