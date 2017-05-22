 Karaman: Stresliyiz – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Karaman: Stresliyiz

    Karaman: Stresliyiz
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Gaziantepspor 27 yıl sonra ligden düştü. Onlar için üzülüyorum. Bizim de küme düşme korkumuz çok büyük. Oyuncularımla stres yaşıyoruz" dedi. Deneyimli teknik adam ligde kalan iki maçlarını kazanacaklarını ifade ederek, "Ama ipler bizim elimizde değil. Rakiplerin maçları da önemli" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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