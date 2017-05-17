Taraftar 1'er saat boyunca...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle, Ö.L.D. adlı şahıs sosyal medya hesabında Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’a yönelik ağır küfürler içeren paylaşımlarda bulununca, tribündeki koltukları silme cezası aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Metin Kalkavan, "Benim taraftarla bir sorunum yok. Sonuç iyi olur, kötü olur. Taraftar maçın 20. dakikasında protesto etmeye başlıyor. Oysa futbolcu senden destek bekliyor. Küfür edersen futbolcu sahada nasıl oynar? Küfür edilmez. Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı?" dedi ve kimsenin küfür etmeye hakkı olmadığını söyledi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:39
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UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı
Toplam 1
Yorum
Lİ EFSANELER HEPİNİZE EN İÇTEN EN YÜREKTEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ GS YIN UNUTULMAZLARI. SİZLERİSENELER SONRA BİR ARADA GÖRMEK İYİ OLANIN EN GÜZE
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Yan bile bakmayacaksın!
Toplam 9
Yorum
Kral Beşiktaşlı Doğru olmamakla birlikte, yıllardır bizim canımızın nasıl yandığını ancak canınız yandığı zaman anladınız değil mi? Ağlamaya hiç gerek yok.
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G.Saray’ın kapısından döndü
Toplam 1
Yorum
Mustafa Transferinden komisyon alamayanlar enge olmuş olabilir.
Taraftar 1'er saat boyunca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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