 Ç. Rizesporlu Özgür Çek, ameliyat oldu – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ç. Rizesporlu Özgür Çek, ameliyat oldu

    Ç. Rizesporlu Özgür Çek, ameliyat oldu

    Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek, dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat edildi.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Özgür Çek'in, Acıbadem Fulya Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol dizinden menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği kaydedildi.

    Özgür Çek'in, 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:22
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