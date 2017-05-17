Ç. Rizesporlu Özgür Çek, ameliyat oldu
Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek, dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat edildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Özgür Çek'in, Acıbadem Fulya Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol dizinden menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği kaydedildi.
Özgür Çek'in, 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
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Talisca’ya talip
Toplam 8
Yorum
KARAKARTAL YÖNETİME SESLENİYORUM....ALIN TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ BİZ TARAFTARLAR OLARAK KAMPANYA YAPIP BÜTÜN BONSERVİS PARASINI TOPLAYACAZ BEN 1000 TL
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Mesafeleri beğenmedi
Toplam 2
Yorum
Erol Bırak mesafeyi yenilen kafa gollerini önle yeter
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N'Doye ve Rodallega'da hayal kırıklığı
Toplam 5
Yorum
Uzeyr Şu Rodalega bence çok iyi bir forvet. Beşiktaşa gelse Kral olur.
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