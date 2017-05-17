1'er saat boyunca...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle, Ö.L.D. adlı şahıs sosyal medya hesabında Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’a yönelik ağır küfürler içeren paylaşımlarda bulununca, tribündeki koltukları silme cezası aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Metin Kalkavan, "Benim taraftarla bir sorunum yok. Sonuç iyi olur, kötü olur. Taraftar maçın 20. dakikasında protesto etmeye başlıyor. Oysa futbolcu senden destek bekliyor. Küfür edersen futbolcu sahada nasıl oynar? Küfür edilmez. Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı?" dedi ve kimsenin küfür etmeye hakkı olmadığını söyledi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:00
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 36
Yorum
efe İnceleyelim.Başakşehirin BJK ye attığı bariz ofsayt,Fb maçında verilmeyen penaltısı,Volkan babacana verilmeyen cezalar.Yav daha neler neler.
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3 yılın en iyi performansı
Toplam 2
Yorum
iyi hoş diyorsunda arkasında oynayan tolga ve selçuk 10 dk topu hücuma çıkaramıyor yana geri sağlam kamp yaparsa arkasında iki klas adam iş yapar!!
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Josue sonradan açıldı
Toplam 6
Yorum
olurmu olmaz selçuktan iyi oynuyor ama ne olcak dikine oynuyor şut çekiyor hücuma katılıyor! tolga jouse yap bakalım görelim ama yemez!!
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