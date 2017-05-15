Rize'de Antep hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt ise idmanda yer almadı.
Yeşil-mavili ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:43
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 12
Yorum
Bence Championship de Bile Tutulmadi Bizde yinede iyi Oyniyordu bence Olcay dan Da iyidi ama hak ettigi formayi vermediler bence Harcadilar
- Kale artık kapansın
Toplam 10
Yorum
Bence Bence psikolojik Sorunlu Olabillir Bazen Gercekten Mühkemmel Bi Kaleci Inanilmaz Kurtariyor Bazen yemeyecek goller yiyor
- Beşiktaş taraftarı Bursa'da
Toplam 3
Yorum
arda1606 gelin gelin o bursa kartalları yazan pankartı sizin bi tarafınıza ?
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