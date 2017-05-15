 Rize'de Antep hazırlıkları başladı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Rize'de Antep hazırlıkları başladı

    Rize'de Antep hazırlıkları başladı

    Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

    Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt ise idmanda yer almadı.

    Yeşil-mavili ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:43
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