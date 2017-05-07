 Çaykur Rize yılın maçına çıkacak – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Çaykur Rize yılın maçına çıkacak

    Çaykur Rize yılın maçına çıkacak
    Süper Lig'de bugün Bursaspor'u ağırlayacak 'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Bursaspor maçının kendileri için artık ya devam ya tamam maçı olacağını söyledi. Mete, "Bursaspor karşılaşması yılın maçı olacak. Biz son 4 maçtır çok iyi oynuyoruz ama bunu skora yansıtamıyoruz. Artık sonuç alma zamanı geldi. Bu takım ligde kalmak için son ana kadar savaşacaktır. İnancımız tam" dedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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