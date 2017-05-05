Rizespor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Futbolcular antrenmanda, koşunun ardından pas ve şut çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise yeşil-mavililerin yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynadığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Ümit Kurt çalışmada yer almazken, Kweuke'nin ise yedek takım ile çalışması dikkat çekti.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:24
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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