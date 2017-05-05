İki futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Ligde düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda orta saha oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile forvet Mehmet Akyüz kadro dışı bırakılmıştı. İki oyuncunun yapılan görüşme sonucunda sözleşmeleri karşılıklı anlaşma ile feshedildi.



İki sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ahmet İlhan Özek lig ve kupada 66 maçta forma giydi, 6 gol attı. İki sezonda 62 maçta forma giyen Mehmet Akyüz ise rakip filelere 8 gol atma başarısı gösterdi.