İki futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Çaykur Rizespor’da kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ile Mehmet Akyüz’ün sözleşmeleri karşılıklı anlaşma ile feshedildi.
Ligde düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'da Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda orta saha oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile forvet Mehmet Akyüz kadro dışı bırakılmıştı. İki oyuncunun yapılan görüşme sonucunda sözleşmeleri karşılıklı anlaşma ile feshedildi.
İki sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ahmet İlhan Özek lig ve kupada 66 maçta forma giydi, 6 gol attı. İki sezonda 62 maçta forma giyen Mehmet Akyüz ise rakip filelere 8 gol atma başarısı gösterdi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:31
- Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Toplam 3
Yorum
kutuna Fiko işi bilir...tamamen taktiksel beyler...
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 2
Yorum
kutuna 4-4-2 oynayalım yenelim. Fabr i- Caner,Gökhan İnler,Marcello,Gökhan - Babel,Tolgay,Oguzhan,Q7 - Talisca , Abubakar ...Hücum futbolu tek çare
- Elde var bir!
Toplam 7
Yorum
/* CEN GİZ BENDE TEK GEÇERİM.
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