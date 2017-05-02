 Rizespor yara aldı! – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Rizespor yara aldı!

    Rizespor yara aldı!
    'da, basın sözcüsü , F.Bahçe'ye yenilerek ligde kalma yarışında büyük yara aldıklarını söyledi. Mete, "Yönetim, taraftar ve takım olarak çok üzgünüz" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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