Rizespor yara aldı!
Çaykur Rizespor'da, basın sözcüsü Saffet Mete, F.Bahçe'ye yenilerek ligde kalma yarışında büyük yara aldıklarını söyledi. Mete, "Yönetim, taraftar ve takım olarak çok üzgünüz" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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