 Herşey Rizespor için! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Herşey Rizespor için!

    Herşey Rizespor için!
    Ç.Rizespor'un orta saha oyuncusu , F.Bahçe maçı için şöyle konuştu: "Kaybetmek için bahanemiz yok ama kazanmak için bir tek bir nedenimiz var. Herşey Çaykur Rizespor için." Yalçın, sosyal medya hesaplarında, Çaykur Rize'nin sevinç resimlerini de koydu.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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