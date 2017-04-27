Kweuke'den ligde kalma mesajı
Çaykur Rizespor'un Kamerunlu futbolcusu Leonard Kweuke, Spor Toto Süper Lig'de kalmak için zor bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi.
Karadeniz temsilcisinin Kamerunlu kaptanı, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da en çok gol atan yabancı oyuncu ve 100 maç forma giyen oyuncular arasında bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Rize'de bulunduğu 3,5 yıl içerisinde zor zamanlarının da olduğunu kaydeden Kweuke, "Burada olduğumda bana çok sahip çıkıldı. Bu forma altında her şeyi vermekten mutluyum. Daha iyi şeyleri yapmak için mücadele edeceğim." dedi.
Takımın zor bir durumda olduğunu ve kümede kalma yarışı verdiğinin altını çizen Kweuke, "İçerisinde olduğumuz zor durumu biliyoruz. Zorluğun üstesinden gelmek için her yönü ile çalışıyoruz. Her maç 3 puana odaklanmış durumdayız. Çalışmaktan başka çıkış yolumuz yok. Ligde kalmak için savaşacağız. Beş yıllık bir sözleşme imzaladım. Çünkü burada çok güzel anılarım oldu. Yönetim, başkanımız, hocamız ve taraftarımız ile iyi bir diyaloğumuz oldu. Burada çalışmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Son iki maçta alınan 4 puanın takımı mutlu ettiğini belirten Kweuke, önlerinde Fenerbahçe ile oynayacakları zor bir müsabaka olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin zor ve güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Kweuke, takım çalışmasına önem verip, iyi konsantre olduktan sonra bu maçın da üstesinden gelebileceklerine inandıklarını kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin savunmasındaki Martin Skrtel ve Simon Kjaer'e karşı oynamanın zor olduğuna vurgu yapan Kweuke, şunları aktardı:
"Çok üst düzey oyuncular. Benim için elbette kolay olmayacak. Önemli olan benden çok takımın Fenerbahçe karşısında neler yapabileceği. Eğer takım olarak iyi oynar ve mücadele edersek Fenerbahçe defansının üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Sahadaki mücadeleden başarılı ayrılacağımı düşünüyorum."
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
- Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar
Toplam 1
Yorum
ahmet ben fb liyim ama sende adamsın engin işte dostluk böyle gerçekleri herkez konuşursa olur kendimizi aşmamız lazım helal olsun sanada...
- Beşiktaş şampiyonluk için gün sayıyor!
Toplam 25
Yorum
KaRTaL he ya Uefa da da hakemler kolladı ondan çeyrek finalde şanssız bi şekilde elendik.bu tk. oynuyor kardeşim kabullenin artık bunu...
- Bruma ayrılmayı kafasına koydu!
Toplam 20
Yorum
ensar ego yapacak oyuncu gs ye gelmesın
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