Rize evinde misafir!
Çaykur Rizespor Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 13 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde sadece üç kez galip gelebilirken topladığı 13 puanla evinde en az puan alan takım oldu. Teknik direktör Hikmet Karaman, "İç sahada daha çok taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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