 Rize evinde misafir! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Rize evinde misafir!

    Rize evinde misafir!
    Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 13 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde sadece üç kez galip gelebilirken topladığı 13 puanla evinde en az puan alan takım oldu. Teknik direktör Hikmet Karaman, "İç sahada daha çok taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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