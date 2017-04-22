Hikmet Karaman'dan hakem eleştirisi
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rizespor lehine çalınan penaltıyı televizyondan izlediğini ve penaltı olmadığını dile getirerek, "Rizespor takımı en fazla direkt oynayan ikinci takımı, en fazla orta yapan takımlarından. Onun dışında da bir anda savunmadan hücuma geçişleri var. Aslında savunmada biz bununla ilgili çözüm noktalarına çalıştık. 7 dakika gole kadar büyük takım gibi oynadık, golü bulduk. Aslında oyunu daha erken koparabilecek oyun planlarımız vardı. Ondan sonra Rizespor'u ilk devrenin sonuna kadar devreye soktuk. Topun arkasında kaldık ama hamle yapmadık, orta yaptılar, bunlardan bir tanesiyle de devre biterken gol yedik. İkinci ayrı itibariyle rakip sahada oynayan, çalıştığı opsiyonları, çözüm noktalarını iyi kullanan bir takımdık. Sonrasında da bireysel anlamda bizim gibi takımın yemeyeceği bir gol yedik. Hem başlangıçta hem de sonrasında savunmada aldığımız pozisyonla alakalı. Ardından tekrar devreye girdik, golü yakaladık. Çizgiden dönen pozisyonlarımız var, daha üretken olduk. Geçiş verdik bir iki tane, 90 ile 94 arasında da başka bir aksiyon vardı. 2 penaltı var, bizimkine biraz yakındım, ağır gibi geldi bana, rakibinkini televizyondan gördüm penaltı değil. Bir hata yapıldı bizimle ilgili, hatayı hatayla örtmek gibi oldu bu. Sonuçta 3-3'lük bir skor ile ayrıldık. 10 aydır yarışın içerisindeyiz, bunu kaybetmek istemiyoruz. Bizim için çok değerli, harika bir sezon geçiriyoruz. Bunun için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye çalışacağız. Harika giden bir sezonu doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
- Rize'de nefes kesen maç
Toplam 3
Yorum
taraftar Riza aleyhine verilen penaltı resmen uydurma. lehine nasıl penaltı verdi onu anlamadım. pozisyon net penaltı lakin bu hakem nasıl verdi :)
- Anadolu Efes, Olympiakos'u dize getirdi
Toplam 2
Yorum
FanatikEagle abartmasaniza yine. daha iki kez yenmeli. Turu gecse anladimda bir maca dize getirmek nasil oyuyor anlamadim!
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 4
Yorum
FanatikEagle iyi oynamasin. Zerre kadar katkisi yok zaten. Cok egoist oynuyor. Gol atmayi unutmus resmen.
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