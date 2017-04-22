Maçın başlarında üç önemli şut attıklarını ifade eden Karaman, "Kendimi de eleştiriyorum. Rakip bir şut attı ve gol oldu. Bizim adımıza gol olması lazımdı ama yapamadık ardından geri düştük. Geri düştükten sonra ilerleyen bölümlerde iyi oynayan takım demoralize oldu ama toparlayıp berberliği sağladık." diye konuştu.

Baskı yedikleri bölümlerde değişikliklere gittiklerini kaydeden Karaman, "Futbolda zaman zaman değişiklik satranç gibi. Satrançta hamle yaparken üçüncü dördüncü hamleleri bilmeniz lazım. Bizde değişiklik yaparken oyunu rahatlatmak istedik. Oyuna giren oyunculara görev verdik ama üçüncü golü düşünürken beraberlik golünü yedik." ifadelerini kullandı.

Son bölümlerde çalınan iki penaltının çok tartışıldığını savunan Karaman, şunları kaydetti:

"Çok insan duygusal, küskün olabiliyor, bağırabiliyor. Hakem arkadaşlarımız, özellikle yönettikleri Çaykur Rizespor maçlarına bir baksınlar. Zaman zaman bizim lehimize de hatalı karar veriyor. Esas dikkat çeken hakem arkadaşlar düdük çalarken 'Rizespor lehine yanlış karar mı acaba.' deyip çekiniyorlar. Çalmıyor çalamıyorlar. Korkuyorlar. 'Rizespor korunuyor.' deniliyor. Bu sene maçları sayarsam, öyle maçlar var ki diğer takımlara haksızlık yapmış olacağım. Geçen sezon burada iki tane kırılma maçımız var. Dışarıda olan pozisyona içeride penaltı. Orada bir tokat yiyecektik. Bu sene dört tane maç var. Artık potanın içerisine girmişiz. Hakemlerin vereceği karar o kadar önemli ki. Belki maç 2-2 devam etse biz atacağız. Son bölümlerde dramatik pozisyonlar izledik."



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise karşılaşmanın son dakikalarında iki takım lehine çalınan birer penaltının ağır karar olduğunu savundu.

Maçtan önce savunmada çözüm noktaları üzerine çalıştıklarını ve attıkları gole kadar büyük bir takım gibi oynadıklarını vurgulayan Avcı, "Golden sonra oyunu daha erken koparabilirdik. Oyunun her anına doğru odaklanmak lazım. Oyuna ilk yarının sonlarında uzak kaldık. Rakibimiz 14 orta yaptı ve bir tanesinde golü buldular." şeklinde görüş belirtti.

İkinci yarıda çözüm ürettiklerini ama bireysel anlamda takımın yememesi gereken bir gol yediğinin altını çizen Avcı, "Yediğimiz golün arkasından tekrar devreye girerek golü bulduk. Çizgiden dönen pozisyonlarımız var ve üretken olduk. Sonrasında 90 ile 94. dakika arasında başka bir aksiyon vardı. İki penaltı pozisyonu var. Bizimkine biraz yakındım ağır gibi geldi bana. Rakibin pozisyonunu televizyondan gördüm penaltı değil. Bir hata yapıldı bizim lehimize, hatayı hata ile örtmek gibi oldu. Sonu 3-3 olarak bitti." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve bunu sonuna kadar sürdürmeye çalışacaklarına değinerek, "Bizim takım için üç gol yemek, merkez stoperlerin sağda solda dağınık olması, alışık olmadığımız, çalışmadığımız şeylerdi. Bir sonraki maçta bunlardan ders çıkarırız ve doğru şeyleri yapmaya çalışırız. Çarşamba günü kupada yarı final ardından Beşiktaş ile zor bir maçımız var. Bu kadar harika geçen bir sezonu doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışının hafta hafta değiştiğine dikkati çeken Avcı, "Biz bu yola çıkarken şampiyonluk parolası ile çıkmadık. Gidişat oraya çıktı. Üçüncü senede, iki yıl dördüncülük, Avrupa kupaları ve bu sezon 27 haftanın 17 haftası lider kalan ilk iki bandından aşağı düşmeyen bir takımız. Bunu sonuna kadar taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehirli bazı futbolcu ve görevlilerle, bazı basın mensupları arasında kavgaya varan tartışma yaşandı.