Kweuke derdi
Ligde kalmak için büyük bir mücadele veren Çaykur Rize'ye yıldız golcüsü Leonard Kweuke'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. Teknik direktör Hikmet Karaman da önümüzdeki haftaları düşünerek onu riske etmek istemiyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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