 Kweuke derdi – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Kweuke derdi

    Kweuke derdi
    Ligde kalmak için büyük bir mücadele veren Çaykur Rize'ye yıldız golcüsü Leonard Kweuke'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. Teknik direktör Hikmet Karaman da önümüzdeki haftaları düşünerek onu riske etmek istemiyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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