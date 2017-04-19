Ç. Rizespor, taraftar desteği bekliyor

Mete, yeşil-mavili takımın idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yedi haftalık aranın ardından Adanaspor karşısında alınan galibiyetin olumlu yansımasını yaşadıklarını belirtti.

Son haftalarda çok iyi oynamalarına rağmen pozisyonları değerlendiremedikleri için istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çeken Mete, "Adanaspor maçı ile bu şanssızlığımızı kırdık. Farklı galibiyet üzerimizdeki enerjimizi artırdı. Ligde geriye kalan yedi karşılaşma var ve biz bu süreçte en az beş maç kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Lige artık maç maç baktıklarını vurgulayan Mete, "Medipol Başakşehir karşısında kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Lige verilen bir haftalık ara takıma olumlu yansıdı. Birkaç tane sakatlığımız var. Maç gününe kadar hazırlamaya çalışıyorlar ama zor görünüyor. Bu maçta oynayacak veya oynamayacak oyuncunun önemi yok. Medipol Başakşehir maçına kesinlikle galibiyet için çıkıp, kendi ipimizi kendimiz keseceğiz. Ardından kazanmamız gereken en az dört maça konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

Sezonun sonlarına gelindiğine işaret eden Mete, "Önemli olan taraftar. Bir ve beraber olmamız lazım. Her şeyden daha çok Medipol Başakşehir maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. İnşallah cumartesi günü taraftarımızı arkamıza alıp kazanarak kalan maçlara daha moralli bakmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Özgür Çek: "Kazanan taraf olmak zorundayız"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek ise şampiyonluk yarışını sürdüren bir takıma karşı oynayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Artık taraftarın desteğini arkamıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon taraftarımızdan bize kızgın oldukları için faydalanamadık ama artık ligin sonuna geldik. Onların desteğini içeride oynayacağımız önemli maçlarda yanımızda görmek istiyoruz. Bunun Medipol Başakşehir maçı ile başlamasını istiyoruz. Zor maç olacak ama kazanan taraf olmak zorundayız. Bir seri yakalamak zorundayız. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında alacağımız puanlar bizim kaderimizi belirleyecek. Onların desteği bizi ekstra motive edecek."

Sakatlığının bulunduğunu ve sezonu bu şekilde tamamlayacağını belirten Özgür Çek, "Takımın bana ihtiyacı var ve bu süreçte hocam ile aldığımız karar ile tedavi sürecimi sezon sonuna bıraktık. Kritik maçlar nedeniyle takıma faydalı olmaya çalışacağım. Hocam ne kadar faydalanmak isterse elimden geleni vereceğim." dedi.

- Hazırlıklar sürüyor

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışması yaptı.

Antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Taktik çalışmada sakatlıkları bulunan Godfreyitama Oboabona, Ümit Kurt, Süleyman Koç, Leonard Kweuke ve Nosa Igiebor'un yer almadığı belirtildi.