 Karaman motivasyonu – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Karaman motivasyonu

    Karaman motivasyonu
    Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, oyuncularına uyarılarda bulundu. Başakşehir ile oynayacakları maçının önemini vurgulayan usta hoca, "Kötü gidişata artık son vermek zorundayız. Kazanmaya mecburuz" dedi. Ayrıca Rizespor, dünkü hazırlık maçında Artvin Hopaspor'u 6-1 mağlup etti.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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