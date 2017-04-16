Karaman motivasyonu

Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, oyuncularına uyarılarda bulundu. Başakşehir ile oynayacakları maçının önemini vurgulayan usta hoca, "Kötü gidişata artık son vermek zorundayız. Kazanmaya mecburuz" dedi. Ayrıca Rizespor, dünkü hazırlık maçında Artvin Hopaspor'u 6-1 mağlup etti.