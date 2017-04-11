 ‘Kim gelirse gelsin’ – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    ‘Kim gelirse gelsin’

    ‘Kim gelirse gelsin’
    Adana'yı yenerek umut tazeleyen Ç.Rize'de yönetici , bu haftaki rakipleri Başakşehir'e de gözdağı verdi. Mete, "Kiminle oynamaktan çok ne yapabileceğimiz önemli. Son maça kadar herkesten katkı ve destek bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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