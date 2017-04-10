Ç. Rizespor'da üç puan sevinci

Mete, yaptığı açıklamada, Adanaspor ile kendileri açısından çok değerli bir maça çıktıklarını ve istedikleri sonuçla ayrıldıklarını belirtti.

Ligde iyi oynamalarına rağmen 7 haftadır kazanamadıklarını dile getiren Mete, alınan kötü sonuçların ardından ligde kalma yarışında çok güç duruma düştüklerini ifade etti.

Saffet Mete, Adanaspor ile psikolojisi zor bir mücadele ortaya koyduklarını kaydederek, "Oyunun hemen başında penaltıdan bulduğumuz gol üzerimizdeki baskıyı azalttı. Ardından oyunun kontrolünü elimizde tutmayı başardık. İkinci yarıda ise attığımız gollerle farkı açtık. Adanaspor karşısında çok değerli bir üç puan alarak moral kazandık. Alınan sonuç önümüzdeki haftalar için bize çok şey katacak." diye konuştu.

Ligde kalma yarışının çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan Mete, şöyle devam etti:

"Bitime 7 hafta var ve bu toplamda 21 puan demek. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama asla inancımızı kaybetmedik. Bundan sonra da kaybetmeden sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Önümüzde Medipol Başakşehir ile zor bir maç var. Bizim için kiminle oynamaktan çok ne yapabileceğimiz önemli. Bu bilinçle son maça kadar herkesten katkı ve destek bekliyoruz."

Mete, Adanaspor maçının ardından takıma üç günlük izin verildiğini, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına 12 Nisan Çarşamba günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.