 Çaykur Rizespor yedi maçtır kayıp – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    yedi maçtır kayıp

    Çaykur Rizespor yedi maçtır kayıp
    , Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı galip bitiremedi. Son yedi maçta bir beraberlik alan ve sadece bir puan alabilen Karadeniz ekibi en son 19. haftada sahasında Karabükspor'u 1-0 yenmişti. Bu haftaki rakip ise Adanaspor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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