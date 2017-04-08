Çaykur Rizespor yedi maçtır kayıp
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı galip bitiremedi. Son yedi maçta bir beraberlik alan ve sadece bir puan alabilen Karadeniz ekibi en son 19. haftada sahasında Karabükspor'u 1-0 yenmişti. Bu haftaki rakip ise Adanaspor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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