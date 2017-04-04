 Hocaya sahip çıktı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Hocaya sahip çıktı

    Hocaya sahip çıktı
    Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye'de başarısızlığın sürekli teknik direktörlere yüklendiğini ve bunun yanlış olduğunu, kulüp başkanı olarak teknik direktörler için de savaş verdiğini söyledi. Kalkavan, "Bizim hocamız Hikmet Karaman da Türkiye'nin en iyi hocalarından biri" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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