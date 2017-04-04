Hocaya sahip çıktı
Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye'de başarısızlığın sürekli teknik direktörlere yüklendiğini ve bunun yanlış olduğunu, kulüp başkanı olarak teknik direktörler için de savaş verdiğini söyledi. Kalkavan, "Bizim hocamız Hikmet Karaman da Türkiye'nin en iyi hocalarından biri" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
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Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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