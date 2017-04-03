''Yüreğim sızlıyor''
Rize'nin hocası Hikmet Karaman, zor bir durumda olduklarını belirtip "Ligdeki konumumuz nedeniyle bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmamız gerek" diye konuştu. Hakem faktörünün Rizespor'un yanında hiç olmadığını anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Bana göre bir penaltımız verilmedi. Çok üzgünüm. Kaçan çok pozisyon var, insanın yüreği sızlıyor."
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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