 ''Yüreğim sızlıyor'' – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Yüreğim sızlıyor''

    ''Yüreğim sızlıyor''
    Rize'nin hocası , zor bir durumda olduklarını belirtip "Ligdeki konumumuz nedeniyle bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmamız gerek" diye konuştu. Hakem faktörünün Rizespor'un yanında hiç olmadığını anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Bana göre bir penaltımız verilmedi. Çok üzgünüm. Kaçan çok pozisyon var, insanın yüreği sızlıyor."
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Yüreğim sızlıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.