Rize’de 5 değişiklik birden

Rizespor'da en son Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Yeşil-mavililerde kaleci Diallo, Orhan Ovacıklı, Özgür Çek, Recep Niyaz ve geçen hafta kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan görev almazken, bu isimlerin yerine Gökhan Akkan, Oğulcan, Fink, Igiebor ve Kweuke forma giydi.