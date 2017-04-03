Rize’de 5 değişiklik birden
Rizespor'da en son Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Yeşil-mavililerde kaleci Diallo, Orhan Ovacıklı, Özgür Çek, Recep Niyaz ve geçen hafta kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan görev almazken, bu isimlerin yerine Gökhan Akkan, Oğulcan, Fink, Igiebor ve Kweuke forma giydi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Rize’de 5 değişiklik birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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