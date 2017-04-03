 Rize’de 5 değişiklik birden – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Rize’de 5 değişiklik birden

    Rize’de 5 değişiklik birden
    Rizespor'da en son Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Yeşil-mavililerde kaleci Diallo, Orhan Ovacıklı, Özgür Çek, Recep Niyaz ve geçen hafta kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan görev almazken, bu isimlerin yerine Gökhan Akkan, Oğulcan, Fink, Igiebor ve Kweuke forma giydi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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