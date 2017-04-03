Oboabona sakatlandı
Rizespor'un stoperi Godfrey Oboabona, maçı bitiremedi. İlk yarıda birkaç pozisyonda sakatlık geçiren 26 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda sakatlığı nüksedince kenara alındı. 51. dakikada yerine Özgür Çek'e bırakan Nijeryalı futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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