 Oboabona sakatlandı – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    sakatlandı

    Oboabona sakatlandı
    Rizespor'un stoperi Godfrey , maçı bitiremedi. İlk yarıda birkaç pozisyonda sakatlık geçiren 26 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda sakatlığı nüksedince kenara alındı. 51. dakikada yerine Özgür Çek'e bırakan Nijeryalı futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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