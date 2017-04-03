Ç. Rizespor Başkanı'ndan açıklama

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında Trabzonspor'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmada iyi oynayıp savaştıklarını, oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu belirtti.

Maç içerisinde tek hata yaptıklarını ve bunun da kalelerinde gol olduğunu ifade eden Kalkavan, "Ligin en genç takımıyız. Bazen olmayınca olmuyor ama ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ligde 8 maçlık bir maraton var. Elimizden geleni yapacağız. Vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığının olması lazım. Çok emek verip çok uğraşıyoruz." dedi.

Trabzonspor maçının ardından soyunma odasına giderek futbolculara "Sizinle gurur duyuyorum. Böyle oynamaya devam edin." şeklinde destek verdiğini anlatan Kalkavan, "Seyircimiz bile uzun zamandan sonra kaybedilen bir maçın ardından takımı alkışladı. Futbolun güzelliği bu. Yapacak bir şey yok. Yenersin, yenilirsin, önemli olan elinden gelenin en iyisini yapabilmek. Oyuncularımız da ellerinden geleni yapıyor. Türkiye'ye, mücadele ederek keyif vermeye çalıştığımızı gösteriyoruz." diye konuştu.

- "Tek suçlu hocalar değil"

Kalkavan, bu sezon teknik direktör değişikliği yapmayan takımlarından biri olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Merakla herkes bana soruyor 'Niye değiştirmiyorsun?' diye. Hocalar iyiyse niye gönderiyorsun? Kötü ise neden alıyorsun? Süper Lig 20 tane hoca arasında dönüp dolaşıyor. Oysa takımları en fazla batıran istikrarsızlık. Yönetimde istikrar, hocada istikrar, futbolcuda istikrar. İstikrarda da bazen kaybetmeyi göze alacaksın. Hikmet Karaman Türkiye'nin tartışmasız en iyi hocalarından bir tanesi. Biz eksiklik ve hata yapmış olabiliriz. Hatayı sadece bir kişiye yüklemek doğru değil. Tek suçlu hocalar değil."

Bir takımı oluşturan etkenlere değinen ve hataların ortak yapıldığını dile getiren Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım kurulmasında hata varsa bunda başkan da yönetim de sorumlu. Ben de 3-5 tane daha futbolcu alıp kulübü 3-5 milyon daha borca sokardım. Oyuncu alarak takımı borçlandırabilirdim ama mali disiplinden ödün vermedim. Türkiye'de sistem böyle işlemiyor. Önemli olan borca girerek puan almak. Bununla her şeyi örtüyorsun. Puan almadığın zaman her şey kötü gözüküyor. Çaykur Rizespor çok sistematik ve düzenli bir takım. Müthiş kurumsal bir takımız. Süper Lig'den düşersin, çıkarsın, gelirsin, gidersin ancak sisteminiz kurulu olur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde başarılı olmaya çalışıyoruz."

- "Teknik direktörler için de savaş veriyorum"

Kalkavan, futbolda yönetimsel hataların fazla olduğunu belirterek, "Türkiye'de teknik direktörlerin kaderi başkanların iki dudağı arasında ve bu durum çok yanlış. Teşekkür edip 'güle güle' diyoruz. Ben Çaykur Rizespor başkanı olarak teknik direktörler için de savaş veriyorum. Hep hocalar mı hatalı? Bu olamaz. Haksızlık yapılıyor. Ben bunun mücadelesini veriyorum ve sonuna kadar da vermeye çalacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sistem olarak herkesin en kolayını yaptığını savunan Kalkavan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorluğu riski alıp kolay olanı yapıp hocaları değiştiriyoruz. Ben bu riski alarak mücadeleye devam ediyorum. Hikmet hoca müthiş çalışkan. Futbolu biliyor ve bu mücadeleyi yapmaya değer. Sonunda kaybedebilirsin ve bu da futbolun doğasında var. Biz zihinsel olarak hem yönetici hem de seyirci profilini değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de kazansan da kaybetsen de yuhalanıyorsun. Bunun değişmesi lazım. Ben dışarıdan gelen birisiyim ve inatla bu mücadeleye devam edeceğim. Bu garip gelebilir, anlamayabilirler, algılanmayabilirler ya da anlayıp farklı düşünebilirler. Bu yüzden herkes birbirinin fikrine ve görüşüne saygı göstermek zorunda. Ben istikrardan yanayım. Küme düşersek Süper Lig'deki mücadelemize ara vermiş oluruz. Çaykur Rizespor kurumsal ve mali açıdan en kuvvetli takımlardan biridir."