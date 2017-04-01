Taraftar gelsin!

Süper Lig'de sahasında Trabzon ile karşılaşacak Rizespor'un orta saha oyuncusu Nosakhare Igiebor, tüm umutlarının kaybolmadığını, bu durumdan çıkabileceklerine inandıklarını söyledi. Trabzon önünde 3 puan almalarının şart olduğunu açıklayan Igiebor, "Taraftar mutlaka maça gelsin" dedi.