 Taraftar gelsin! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Taraftar gelsin!

    Taraftar gelsin!
    Süper Lig'de sahasında Trabzon ile karşılaşacak Rizespor'un orta saha oyuncusu Nosakhare Igiebor, tüm umutlarının kaybolmadığını, bu durumdan çıkabileceklerine inandıklarını söyledi. Trabzon önünde 3 puan almalarının şart olduğunu açıklayan Igiebor, "Taraftar mutlaka maça gelsin" dedi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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