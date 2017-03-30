Hikmet Karaman'dan taraftara mesaj
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, taraftar ve şehir desteğine her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Karaman, "Bu takım Rize şehrinin takımı. Taraftarın ve şehrin desteğine şu an herkesten daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Beni sevmeyebilirsiniz, başkanı da sevmeyebilirsiniz ama Çaykur Rizespor önemli bir takım. Önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor son dönemde formda. Doksan dakika takımın yanında olan bir taraftar görmek istiyoruz. Maç sonunda skor her ne olursa olsun ben şahsım olarak her türlü saygılı eleştiriye hazırım." diye konuştu.
Karaman, Trabzonspor karşısında 3 puan almaları durumunda sonraki haftalarda da çıkışlarına devam edeceklerine inandığını dile getirerek, "Kendi evimizde oynadığımız final maçlarında istediğimiz sonuçları alamadık. Bunların iki tanesini on kişi ile oynamak zorunda kaldık. Diğerlerinde de başarılı sonuçlar alamadık. Bu maçta iç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Sorumlu benim"
Takım içerisinde sorumlu aramanın yanlış olduğuna işaret eden deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:
"Eğer bir sorumlu bir suçlu aranıyorsa bu takımı ben çalıştırıyorum. Buraya gelirken de ilk beşe oynayan bir takıma gelmedim. Küme düşmemeye oynayan ve maç kazanamayan bir takıma geldim. Hep birlikte ligde kaldık. Geçen sene yine ligin bu haftalarında küme düşme yarışında sekiz puan önde olmamıza rağmen 'Bu takım küme düşer' diye konuşulan bir ortamda son üç haftada ligi başarı ile bitirdik. Bu sezon da iyi başlamadık. Aynı şekilde devam ediyor. Yedi puan gerideyiz ve yine 'Bu takım küme düşer' deniliyor. Böyle negatif düşünce olması doğru değil. Bu negatif düşünceyi değiştirmeliyiz."
Futbolda sonuçların önemli olduğunun vurgulayan Hikmet Karaman, "Trabzonspor ikinci yarıda dört futbolcu transfer etti. Bir anda değişen bir takım oldu. Aynı hoca ile çalışıyorlar. Halbuki ilk devre sonunda onların da taraftarı ve medyası çok farklı bir düşünce içerisindeydi. Fakat birden bire aynı hoca olmasına rağmen yapılan dört hamle ile hava pozitife dönüştü. Aynı şeyi biz de yapabiliriz. Alacağımız üç puan ile hem camiamızı sevindirip hem de bundan sonraki maçlar için pozitif geri dönüş yapabiliriz. İşimize konsantre olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.
Karaman, taraftara destek çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
- Rezerve!
Toplam 21
Yorum
Fenerbahçe Genç yaşta ünlü olup kendilerini bişey sanarlarsa tabiki gelişemezler. Ekstra antreman yapmadan iyi beslenmezsen gelişememeleri normal.
- Önder Bülbüloğlu: "Çok iyi yoldayız"
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Yorum
zavallılar bu takımda bir akıllı olmazmı yaaa...yok işte ..şehrin yapısı bu...ne olacaktı einstein mi çıkacaktı buradan...gidenler dalga geçerler,tanl
- Rezerve!
Toplam 21
Yorum
Fenerbahçe Quaresma, Töre, Babel gibi 3 tane kanat oyuncunuz varken size gelmesi Emre için hata olur. Bizde kanat Volkan Şen ve Stoch dışında kimse yok
Hikmet Karaman'dan taraftara mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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