Ç. Rizespor'da Trabzonspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Milli takım kampından dönen kaleci Diallo takımla birlikte çalışmalara başladı.
İdmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi katılmazken, Recep Niyaz ise salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Karaman, antrenman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek yapmaları gereken hareketleri gösterdi.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:19
- İşte düdük çalacak isimler
Toplam 1
Yorum
İşte düdük çalacak isimler. 13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan. ya bjknin maçına ya da rakibinin sonra antalya başkanı niye konuşmasın
- Akbaba gibiler!
Toplam 9
Yorum
sami herkese hak ettigi kadar rakam verilir, adamlar bos yere mi messiye 200 milyon euro teklif ediyorlar demek ki hak ediyor
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 14
Yorum
oğuz Kardeş sen hiç anlamamışsın be Cavani fenere gelmicek persei psg ye gidecek :)
Ç. Rizespor'da Trabzonspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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