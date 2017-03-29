 Camia zafer bekliyor – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Camia zafer bekliyor

    Camia zafer bekliyor
    'un orta saha oyuncusu , Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta, Trabzonspor'dan daha iyi mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi. Koç, "Camiamız bizden bu maçta zafer bekliyor" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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