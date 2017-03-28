 Tarihin en kötüsü! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Tarihin en kötüsü!

    Tarihin en kötüsü!
    Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi 25 .haftalar itibariyle en az puan topladığı sezonunu yaşarken küme düşme hattının içinde yer alıyor. Rizespor bu hafta Trabzonspor ile oynayacak.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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